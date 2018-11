CNT concéntrase contra Casal Cotón

A CNT percorreu a rúa do Franco compostelana visitando os varios establecementos que Casal Cotón utiliza para a venda de productos tradicionais coma a súa torta de améndoas. Unha vez máis, o sindicato prantexou públicamente as súas demandas a pesares do intento de amedrentamento realizado por persoas afíns á empresa.

Durante o percorrido, repartíronse case mil octavillas informativas ás persoas que paseaban pola rúa e que non dubidaban en amosar as súas simpatías pola acción directa da Confederación Nacional do Traballo.

Desde a CNT saliéntase que se realizarán tantos actos coma sexan necesarios para continuar denunciando «os contratos fraudulentos para non facer ás súas traballadoras indefinidas, a fraude á Seguridade Social, a obriga de facer horas extras ilegais e non remuneradas, a realización de xornadas interminábeis sen descanso semanal e o pago de salarios por debaixo do sinalado non convenio colectivo de aplicación».