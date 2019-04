O persoal interino continúa co dereito á indemnización

Xunta. 4 Abril, 2019 - 20:06

A recente sentenza "Diego Porras" non produce novidade respecto da situación que xa había, pois sempre estivo en dúbida a indemnización para os interinos/as por substitución.

A CNT continúa recomendando a denuncia da fraude na contratación para todo o persoal interino, especialmente, para os interinos/as por vacante que si que teñen dereito a indemnización.

Desde a CNT queremos reiterar unha vez máis ao persoal interino a necesidade de denunciar a súa situación irregular para ter dereito a unha indemnización en caso de despedimento, máis agora ante a simplificación manifestada polos medios de información respecto a última sentencia 2017/2019 do Tribunal Supremo (asunto De Diego Porras).

Xuridicamente falando, esta sentenza 2017/2019 non se refire a calquera interinidade, senón só a interinidade por substitución (non por vacante). Tamén a resposta, di o propio Tribunal, sería diferente se a persoa demandante mantivese a existencia de fraude da contratación, pretensión que non mantivo ao non recorrer este punto da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. O Tribunal aplica o decidido polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) en Montero Mateos, Facility e a chamada Diego Porras 2.

En resumo, estas sentenzas veñen matizar o dereito á indemnización ao finalizar o contrato en función de se existe ou non abuso. A existencia do abuso non o resolve o TXUE, senón que é facultade dos Tribunais nacionais. O que si que da o TXUE son as pautas para entender o abuso: Duración inusualmente longa e imprevisibilidade do cese. Sendo estas as dúas cuestións que non aplica a sentenza e que se critican no voto particular.

En relación a futuros procesos, é obvio que a sentenza non é boa, pero de ningunha maneira significa que sexa unha cuestión definitiva, xa que ao non tratar os feitos (duración e imprevisibilidade) non pecha a vía posterior en supostos nos que se alegue e probe a situación inusualmente longa e a imprevisibilidade do cese.

En todo o caso, o voto particular, non só na medida en que critica o non seguimento das pautas marcadas polo TXUE para valorar a existencia de abuso na contratación ou a ausencia de causa obxectiva para a diferenza de trato, senón tamén porque comeza a existir un cuestionamento da solución do persoal indefinido non fixo como medida eficaz ante o abuso. O voto particular non menciona que o contrato indefinido non fixo supón na práctica cambiar temporalidade por máis temporalidade, pero cuestiona o feito da cobertura de prazas a espera de proceso selectivo que nunca chega (isto é, superando os prazos da Administración para a cobertura), sen que exista sanción algunha a tal incumprimento, este si contemplado pola normativa nacional, aínda que sen establecer sanción. Así mesmo, avógase pola estabilidade no emprego fronte a indemnización como sanción eficaz.

Este cuestionamento, confirma a vía que os servizos xurídicos de CNT están abrindo en relación á situación do persoal interino por vacante.

Polo tanto, recomendamos a todo o persoal interino que analize na CNT as posibilidades de denunciar a fraude na súa contratación e, deste xeito en caso de cese, poder ter dereito a unha indemnización.

Afíliate! http://www.cnt.gal/?q=afiliate

Sección Sindical de CNT na Xunta de Galicia

sindicato-cnt@xunta.gal // galiza@cnt.gal

www.cnt.gal/?q=xunta