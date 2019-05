Celebrado xuízo pola equiparación na consolidación da Xunta

Xunta. 23 Maio, 2019 - 13:55

Concentración previa do persoal afectado ás portas do TSXG en A Coruña

Cambio de estratexia en CCOO e CUT, continúan desaparecidos UXT e CIG

Este xoves 23 de maio celebrouse no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña a vista correspondente ao conflito colectivo pola consolidación que presentou CNT contra a Xunta de Galicia polos dereitos do persoal laboral temporal con antigüidade comprendida entre 1-7-1998 e 1-1-2005. Nesta reclamación colectiva reclámase que todo o persoal afectado polo proceso de consolidación comparta os mesmos dereitos independentemente da súa antigüidade.

Ao xuízo acudiu unha mostra do persoal afectado que realizou, de maneira previa, unha concentración ás portas do propio Tribunal baixo o lema "Polos dereitos do persoal temporal da Xunta de Galicia", para a continuación asistir como público á vista.

O conflito colectivo, tras a súa obrigada reformulación de forma respecto ao do ano pasado, sufríu alteracións tamén nos seus apoios en sala xudicial. Nesta ocasión, apoiaron parcialmente o conflito colectivo presentado por CNT as centrais sindicais CSIF, e CCOO que sorpendentemente se posicionou do lado dos traballadores/as. Non se presentaron no Xulgado: UXT, CIG e, desta volta, tampouco a CUT.

Desde CNT agárdase que se solucione a situación das centos de traballadoras e traballadores que “tras 20 anos de servizo nas condicións máis precarias” da Administración Pública sofren “o desprezo da Xunta e do sindicalismo cómplice incapaz de facer cumprir os seus propios acordos e de ter a mínima integridade de posicionarse claramente do lado dos traballadores/as”.

Sección Sindical de CNT na Xunta de Galicia

sindicato-cnt@xunta.gal // galiza@cnt.gal

www.cnt.gal/?q=xunta